Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:02, 23 апреля 2024Россия

В Белгороде включили сирену ракетной опасности

Губернатор Гладков заявил о включении в Белгороде сигнала ракетной опасности

Фото: Sputnik / Mikhail Klimentyev / Kremlin / Reuters

В Белгороде и Белгородском районе включили сирену ракетной опасности. Об этом заявил в Telegram-канале губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков.

Он призвал горожан, находящихся дома, не подходить к окнам. Гладков рекомендовал им укрыться в помещениях со сплошными стенами, таких как коридор, ванная, туалет или кладовая. «Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — говорится в сообщении.

22 апреля в Белгородской области сбили беспилотник самолетного типа на подлете к городу. Летательный аппарат был сбит силами противовоздушной обороны в Яковлевском городском округе, уточнил губернатор. Один из разгонных блоков беспилотника упал по дворе жилого дома, при этом никто не пострадал. Разрушений также нет.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине подтвердили бегство солдат из поселка Очеретино в ДНР

      В Греции допустили передачу Украине ЗРК Patriot за деньги США

      Пашинян затруднился ответить на вопрос о будущем Армении в ОДКБ

      Психотерапевт сравнил свой пенис с лазерным лучом и изнасиловал пациентку

      Северная Корея провела учения по нанесению ядерного контрудара с новыми РСЗО

      Получено новое доказательство появления жизни в космосе

      В Белгороде включили сирену ракетной опасности

      Появились подробности нового пакета помощи Украине от США

      Пашинян заявил об отсутствии у Армении территориальных претензий

      В США заявили о направленном в Москву сигнале

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше