Бывшего сотрудника Россельхознадзора осудили на 9,5 года за взяточничество

В Хабаровском крае суд дал 9,5 года экс-сотруднику Россельхознадзора за взятки

Суд приговорил к 9,5 года лишения свободы бывшего инспектора отдела управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области за взяточничество. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина признан виновным по пункту «в» части 5 статьи 290 («Получение должностным лицом взятки в крупном размере за совершение действий в пользу взяткодателя, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица») УК РФ и будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Его также оштрафовали на 462 тысячи рублей и лишили права пять лет занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на государственной службе и в органах местного самоуправления.

По данным ведомства, с ноября 2015-го по октябрь 2018 года осужденный получал переводы на карту от заместителя директора коммерческой организации, экспортирующей за рубеж древесину. За вознаграждения он должен был беспрепятственно и ускоренно выдавать фитосанитарные сертификаты на вывозимую продукцию. Всего сотрудник Россельхознадзора получил 150 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что Тверской районный суд Москвы арестовал депутата Совета депутатов Сергиево-Посадского городского округа Владимира Корощенко на два месяца по делу о взятках.