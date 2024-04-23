Бывшую сотрудницу московского МФЦ осудили на три года за мошенничество
В Москве суд приговорил к трем годам лишения свободы бывшую сотрудницу МФЦ Юлию Приходько, обещавшую за шесть миллионов рублей устроить знакомую на работу в Госдуму. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Женщина признана виновной по части 4 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ и будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Она признала вину.
По данным издания, Приходько рассказала подруге, что имеет связи во властных и силовых структурах, поэтому сможет помочь устроить ее на работу в аппарат Госдумы. Женщина убедила приятельницу, что той придется пройти обязательную проверку в спецслужбах, но для этого нужно передать деньги якобы сотруднику ФСБ. Потерпевшая перевела с декабря 2019 по 2022 год на счет знакомой шесть миллионов рублей.
Москвичка так и не получила заветную должность и обратилась в полицию.
Ранее стало известно, что следователи предъявили обвинение в мошенничестве бывшей сотруднице администрации Красногорска. Она, используя служебное положение, фиктивно трудоустроила знакомую в местный МФЦ на должность главного специалиста.