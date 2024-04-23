Бывшую сотрудницу московского МФЦ осудили на три года за мошенничество

«Ъ»: в Москве суд дал 3 года экс-сотруднице МФЦ, «продавшей» работу в Госдуме

В Москве суд приговорил к трем годам лишения свободы бывшую сотрудницу МФЦ Юлию Приходько, обещавшую за шесть миллионов рублей устроить знакомую на работу в Госдуму. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Женщина признана виновной по части 4 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ и будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Она признала вину.

По данным издания, Приходько рассказала подруге, что имеет связи во властных и силовых структурах, поэтому сможет помочь устроить ее на работу в аппарат Госдумы. Женщина убедила приятельницу, что той придется пройти обязательную проверку в спецслужбах, но для этого нужно передать деньги якобы сотруднику ФСБ. Потерпевшая перевела с декабря 2019 по 2022 год на счет знакомой шесть миллионов рублей.

Москвичка так и не получила заветную должность и обратилась в полицию.

Ранее стало известно, что следователи предъявили обвинение в мошенничестве бывшей сотруднице администрации Красногорска. Она, используя служебное положение, фиктивно трудоустроила знакомую в местный МФЦ на должность главного специалиста.

