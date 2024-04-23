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15:26, 23 апреля 2024Мир

Демократов США уличили в попытке затянуть согласование помощи Украине в Сенате

The Hill: демократы США могут затянуть время на согласование помощи Украине
Чак Шумер

Чак Шумер. Фото: Amanda Andrade-Rhoades / Reuters

Лидер большинства в Сенате США демократ Чак Шумер может попытаться затянуть процесс согласования пакета помощи на сумму 95 миллиардов долларов Украине, Израилю и Тайваню. В этом политика уличил неназванный сенатор-республиканец, сообщает The Hill.

«Сейчас преобладает мнение, что Шумер заставит [демократов] тянуть время», — сказал The Hill один республиканец в Сенате.

Законодатель отметил, что Шумер не решается предоставить голос сенатору Берни Сандерсу, который настаивает на внесении в законопроект поправок, связанных с условием предоставления военной помощи Израилю. Если соглашение будет заключено, ожидается, что любое голосование по поправкам потерпит неудачу, поскольку изменения в пакете вынудят Палату представителей, которая на этой неделе находится в перерыве, проголосовать по нему еще раз.

Однако ожидается, что за законопроект Палаты представителей в Сенате проголосуют почти все демократы и около половины республиканцев, что поможет избежать затягивания процесса.

Ранее в США заявили о готовности поставить оружие Украине за несколько дней после того, как Сенат одобрит законопроект Палаты представителей. Неназванный американский чиновник подчеркнул, что со стороны Вашингтона не будет никаких задержек.

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      Виктория Кондратьева
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