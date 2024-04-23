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17:11, 23 апреля 2024Россия

Депутата Госдумы возмутили ценящие жизнь россияне

Депутата Госдумы Журавлева возмутили ценящие жизнь россияне

Депутата Госдумы Алексея Журавлева возмутили российские граждане, которые прежде всего ценят жизнь. Свое недовольство парламентарий выразил в ходе выступления на XIII форуме «Лиги безопасного интернета», его комментарий попал на видео, ролик опубликовало агентство «Регнум».

По мнению депутата, такие люди могут «продать страну». «Меня с детства воспитывали: сначала страна, потом мои родные и близкие, потом мои ценности, и только потом моя жизнь. У нас сейчас как? Жизнь — это, понимаете, для нас главное», — пожаловался Журавлев.

До российский парламентарий назвал прикрытием данные о сверхдальних беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) на Украине.

Как утверждал Журавлев, все производства на Украине, на которых можно было собрать что-то подобное, были уничтожены российскими ударами.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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