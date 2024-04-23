Депутата Госдумы возмутили ценящие жизнь россияне

Депутата Госдумы Журавлева возмутили ценящие жизнь россияне

Депутата Госдумы Алексея Журавлева возмутили российские граждане, которые прежде всего ценят жизнь. Свое недовольство парламентарий выразил в ходе выступления на XIII форуме «Лиги безопасного интернета», его комментарий попал на видео, ролик опубликовало агентство «Регнум».

По мнению депутата, такие люди могут «продать страну». «Меня с детства воспитывали: сначала страна, потом мои родные и близкие, потом мои ценности, и только потом моя жизнь. У нас сейчас как? Жизнь — это, понимаете, для нас главное», — пожаловался Журавлев.

До российский парламентарий назвал прикрытием данные о сверхдальних беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) на Украине.

Как утверждал Журавлев, все производства на Украине, на которых можно было собрать что-то подобное, были уничтожены российскими ударами.