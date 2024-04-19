В Госдуме сочли прикрытием информацию о появлении на Украине сверхдальних БПЛА

Депутат Госдумы Журавлев назвал прикрытием данные о сверхдальних БПЛА на Украине

Информация о появлении на вооружении Украины сверхдальних беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), способных пролететь 3000 километров, является прикрытием украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, чьи слова приводит РИА Новости.

«Склоняюсь к тому, что это заранее вбрасывается информация для прикрытия украинских ДРГ, которые намерены продолжить попытки запускать беспилотники с российской территории. Нам такие группы нужно выявлять и уничтожать», — сказал он.

Депутат напомнил, что все производства на Украине, на которых можно было собрать что-то подобное, давно были уничтожены российскими ударами. Сверхдальние беспилотники Киев может получить только благодаря западным образцам. При этом к данной версии парламентарий также отнесся сомнительно, так как цена дрона, который может преодолеть расстояние полета среднемагистрального пассажирского самолета, «должна быть соответствующей».

Также Журавлев заявил, что верить британскому изданию The Economist, которое ранее сообщило о появлении подобных БПЛА на Украине, сложно, так как оно пересказывает сведения, полученные от украинских спецслужб.