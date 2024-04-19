Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири. Что о нем известно и чего опасаются США?

Украина разработала дрон с дальностью до 3000 км, долетающий до Сибири

Вооруженные силы Украины (ВСУ) разработали новейший беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с запасом хода до трех тысяч километров. Об этом узнал британский журнал The Economist.

По имеющимся данным, Киев инвестировал сотни миллионов долларов в разработку дронов, способных обнаруживать и поражать цели на дальних дистанциях. Сейчас БПЛА выпускаются как минимум на шести предприятиях, уточняет издание. Самая продвинутая из новых моделей имеет радиус действия в три тысячи километров и потенциально способна долететь до Сибири.

Фото: Alina Smutko / Reuters

В материале The Economist отмечается, что Вашингтон опасается того, что Киев продолжит наносить удары по российской территории. «Белый дом недоволен. Он добивается от украинцев прекращения ударов... Пока что Украина игнорирует советы американцев остановить удары», — говорится в статье. В то же время офицер украинской разведки с позывным Детектив заявил, что не получал инструкций о прекращении операций.

Наши цели меняются день ото дня. Мы держим русских в тонусе Детектив офицер украинской разведки

Между тем один из производителей беспилотников дальнего действия утверждает, что некоторые американские представители «подмигивали», когда передавали предупреждения не нацеливаться на территорию России. «Они в частном порядке советуют нам продолжать», — поделился он.

США призвали Украину прекратить удары по российским энергообъектам из-за цен на нефть

Издание Financial Times со ссылкой на три источника писало, что Вашингтон опасается роста мировых цен на нефть и ответных мер России. Отмечалось, что США неоднократно направляли предупреждения высокопоставленным чиновникам Службы безопасности Украины и Главного управления разведки.

Белый дом все больше разочаровывается наглыми атаками украинских дронов, которые ударили по нефтеперерабатывающим заводам, терминалам, складам и хранилищам на западе России, нанеся ущерб ее нефтедобывающим мощностям Financial Times

Уточнялось, что, несмотря на санкции в отношении российского энергетического сектора, Москва остается одним из крупнейших мировых экспортеров энергоносителей. Кроме того, американское правительство опасается ответных ударов России по энергетической инфраструктуре, на которую опирается Запад, например трубопровод КТК, по которому нефть из Казахстана через Россию поступает на мировой рынок.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер также говорил, что Соединенные Штаты не одобряют удары Украины по российским объектам. «Наша позиция с самого начала этого конфликта всегда заключалась в том, что мы не поощряем и не поддерживаем удары Украины за пределами ее собственной территории», — высказался он.

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Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) республики Алексей Данилов рассказал, что разработка подобных ракет была частью подготовки к вооруженному конфликту с Россией. Он отметил, что такое оружие способно поражать цели на расстоянии более 700 километров, и уточнил, что производство уже запущено. «Я могу сказать, что производство идет, занимается мощно группа, занимаются мощные производства, есть определенная кооперация», — сказал Данилов.

Предприятие «Укроборонпром» также сообщало, что разработка нового ударного БПЛА прошла завершающую стадию. Отмечалось, что беспилотник может нести 75 килограммов полезной нагрузки на расстояние до тысячи километров.