На Украине заявили о разработке дальнобойного оружия с 2020 года

Секретарь СНБО заявил о разработке на Украине дальнобойного оружия с 2020 года

Украина начала разрабатывать дальнобойное оружие, способное преодолеть расстояние в тысячи километров, еще в марте 2020 года. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) республики Алексей Данилов сообщил в эфире телеканала «Рада».

По его словам, разработка подобных ракет была частью подготовки к вооруженному конфликту с Россией. «Это очень сложный процесс, это очень сложная техника для того, чтобы она была современной, для того, чтобы она преодолевала расстояние тысячи километров, имейте в виду, что это работа больших коллективов, мощная работа», — заявил он.

Секретарь СНБО отметил, что такое оружие способно поражать цели на расстоянии более 700 километров, уточнив, что его производство уже запущено. «Я могу сказать, что производство идет <...>, занимается мощно группа, занимаются мощные производства, есть определенная кооперация», — сказал Данилов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Вооруженные силы республики применили дальнобойное оружие украинского производства по цели на расстоянии 700 километров. При этом глава государства не уточнил, о каком вооружении идет речь и какую цель им поразили.