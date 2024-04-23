69-я параллель
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16:28, 23 апреля 202469-я параллель

Диджея из Ямала включили в топ-10 лучших по версии Forbes

Диджея из Лабытнанги Виталия Жарикова включили в топ рейтинга Forbes

Фото: Volodymyr Proskurovskyi / Unsplash

Диджея из Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Виталия Жарикова, известного как Biicla, включили в лонг-лист рейтинга «30 до 30» российской версии Forbes. Подробности опубликовали на сайте издания.

Музыкант родился в Дубне, но детство и юность провел на Ямале. «Biicla также сделал серию фитов с российскими артистами — Slava Marlow, Feduk, Anikv. Сейчас его слушают около полумиллиона пользователей "Яндекс.Музыки" ежемесячно», — отметили в рейтинге.

По сведениям Forbes, диджей планирует попробовать свои силы на площадках в Азии. Псевдоним Жарикова — Вiicla —образовался от «Вик» — сокращение от Виталик (к нему добавилась дополнительная i) и «Ла» — Лабытнанги.

Ранее сообщалось, что приехавшая в Россию на Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) сербская студентка Милица Дробняк восхитилась пейзажами Ямала и гостеприимством жителей региона.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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