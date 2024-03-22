69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
10:46, 22 марта 202469-я параллель

Приехавшая в российскую Арктику студентка из Сербии назвала поразившую ее вещь

Сербская студентка Дробняк заявила, что ее поразило гостеприимство ямальцев

Фото: Globallookpress.com

Приехавшая в Россию на Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) сербская студентка Милица Дробняк восхитилась пейзажами Ямала и гостеприимством его жителей. Об этом она сообщила РИА Новости.

По словам Дробняк, дружелюбие ямальцев оказалось вещью, которая поразила ее даже сильнее природы — девушка призналась, что чувствовала себя в регионе желанным гостем.

«В Салехарде природа и погода особые, очень красивые, но особенно — гостеприимство людей, то, как они нас принимали. Сделали все, чтобы мы ощущали себя желанными гостями, приглашали приезжать снова, надарили подарков, предлагали найти там работу», — рассказала студентка.

Дробняк отметила, что подруга, с которой она была на ВФМ, даже захотела остаться жить и работать в Ямало-Ненецком автономном округе.

Ранее россиянин, который пять лет снимал фильм про Арктику, рассказал, что регион изменил его жизнь. Изначально ему казалось, что Арктика — это «что-то белое и однообразное, льды, снега и белые медведи», но он не ожидал, что в регионе настолько многообразная природа.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      США призвали Украину прекратить атаки на нефтяные заводы России. Чего опасается Вашингтон?

      Российский профессор создал похитившую шесть миллионов рублей преступную группу

      Chanel решил полностью уйти из России

      Премьер Бельгии высказался об изъятии доходов с активов России

      Приехавшая в российскую Арктику студентка из Сербии назвала поразившую ее вещь

      Население Земли начнет сокращаться

      Российский «Привет» испытали вместе с «Осоедом»

      Алексей Учитель оценил будущее Кологривого после пьяного дебоша

      Зеленский указал Европе на ее позор

      В России стали чаще продавать компании в даркнете

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше