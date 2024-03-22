Приехавшая в российскую Арктику студентка из Сербии назвала поразившую ее вещь

Сербская студентка Дробняк заявила, что ее поразило гостеприимство ямальцев

Приехавшая в Россию на Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) сербская студентка Милица Дробняк восхитилась пейзажами Ямала и гостеприимством его жителей. Об этом она сообщила РИА Новости.

По словам Дробняк, дружелюбие ямальцев оказалось вещью, которая поразила ее даже сильнее природы — девушка призналась, что чувствовала себя в регионе желанным гостем.

«В Салехарде природа и погода особые, очень красивые, но особенно — гостеприимство людей, то, как они нас принимали. Сделали все, чтобы мы ощущали себя желанными гостями, приглашали приезжать снова, надарили подарков, предлагали найти там работу», — рассказала студентка.

Дробняк отметила, что подруга, с которой она была на ВФМ, даже захотела остаться жить и работать в Ямало-Ненецком автономном округе.

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