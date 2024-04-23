Друзья Эмбер Херд рассказали о ее состоянии после судов с Джонни Деппом

Друзья Эмбер Херд заявили, что актриса пришла в себя после судов с Джонни Деппом

Друзья американской актрисы Эмбер Херд рассказали о ее состоянии после многочисленных судов с бывшим супругом, артистом Джонни Деппом. Об этом сообщает People.

В окружении звезды «Аквамена» поведали, что во время и после суда Херд была опустошена. Именно поэтому она продала свой дом в Калифорнии и уехала жить в Испанию вместе с дочерью, приостановив актерскую карьеру. Однако сейчас, по словам друзей Херд, она пришла в себя и вновь готова вернуться к работе.

«Она очень рада снова работать и сниматься. Она была утомлена и разочарована судом. Она чувствовала, что с ней плохо обращались», — рассказали в окружении актрисы. По мнению близких звезды, сейчас у нее появилось больше энергии и она сосредоточена на вещах, которые ей нравятся.

Джонни Депп подал иск против актрисы Эмбер Херд и потребовал 50 миллионов долларов за статью в The Washington Post, где она называет себя жертвой домашнего насилия. Он утверждал, что высказывания бывшей супруги — клевета. Херд, в свою очередь, подала встречный иск на 100 миллионов долларов за оскорбления и побои, которые, по ее словам, она претерпевала во время брака.

В июне 2022-го суд присяжных признал Херд виновной в клевете на Деппа. Они также постановили, что Херд должна выплатить Деппу 15 миллионов долларов компенсации. При этом актера обязали выплатить Херд компенсацию в размере двух миллионов долларов.