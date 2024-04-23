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20:11, 23 апреля 2024Силовые структуры

Двое российских школьников устроили стрельбу в окна студентов

В Петербурге двое подростков устроили стрельбу в окна студенческого общежития

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге двое школьников 15 и 16 лет устроили стрельбу в окна студенческого общежития университета морского и речного флота имени адмирала Макарова. Об этом сообщает издание «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

Подростки были задержаны и доставлены в отдел полиции на допрос. По предварительным данным, в момент задержания оружия у них с собой не было. Из участка школьников забрали родители. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным правоохранителей, в полицию обратилась 23-летняя студентка. Она рассказала, что вечером 22 апреля, около 19:00, неизвестные дважды выстрелили в окно комнаты и повредили стекло.

Ранее сообщалось, что в Москве трое подростков в возрасте от 16 до 17 лет напали на 35-летнего незнакомого мужчину.

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      Анна Габай
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