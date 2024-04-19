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11:57, 19 апреля 2024Силовые структуры

Трое подростков сильно избили незнакомого мужчину в Москве

В Москве трое подростков избили до полусмерти незнакомого мужчину
Подземный переход к метро «Фонвизинская»

Подземный переход к метро «Фонвизинская». Фото: Мобильный репортер / Агентство «Москва»

В Москве трое подростков в возрасте от 16 до 17 лет напали на 35-летнего незнакомого мужчину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

В подземном переходе вестибюля станции метро «Фонвизинская» 17 апреля подростки спровоцировали конфликт с незнакомцем, рассказали «Ленте.ру» в московском управлении Следственного комитета России (СКР). Затем они вышли на улицу Милашенкова, где один из обвиняемых взял камень и ударил мужчину по голове, а его соучастники били его руками и ногами.

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии, он находится в реанимации. Возбуждено дело по пункту а части 3 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору»). Следствие ходатайствует об аресте несовершеннолетних.

Ранее стало известно, что в Мурманской области суд рассмотрит дело 24-летнего мужчины, избившего до смерти 52-летнего незнакомца за неопрятный внешний вид.

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      Екатерина Кашурникова
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