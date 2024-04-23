Экс-солистка «Миража» рассказала об успехе группы после выхода «Слова пацана»
Бывшая солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина рассказала об успехе коллектива среди детей после выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», одним из саундтреков к которому стала песня «Новый герой». Об этом она сообщила в разговоре с Teleprogramma.pro.
Исполнительница назвала композицию хорошей, однако отметила, что до выхода «Слова пацана» «Новый герой» никогда не был самым популярным треком группы.
«А вот сейчас благодаря фильму творится что-то невероятное. У меня появилось уже третье поколение поклонников, родители приводят детей 11 лет и заказывают вечеринки. Я вообще в шоке! Порой директор мне звонит со словами: "Едем на вечеринку к 11-летнему мальчику или девочке". Я даже переспрашиваю, мол, к кому, к кому?» — рассказала Суханкина.
Он добавила, что школьники сходят от композиции с ума и танцуют под нее, становясь в круг, как персонажи из сериала.
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