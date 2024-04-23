Экс-солистка «Миража» рассказала об успехе группы после выхода «Слова пацана»

Суханкина: группа «Мираж» стала популярна у детей после выхода «Слова пацана»

Бывшая солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина рассказала об успехе коллектива среди детей после выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», одним из саундтреков к которому стала песня «Новый герой». Об этом она сообщила в разговоре с Teleprogramma.pro.

Исполнительница назвала композицию хорошей, однако отметила, что до выхода «Слова пацана» «Новый герой» никогда не был самым популярным треком группы.

«А вот сейчас благодаря фильму творится что-то невероятное. У меня появилось уже третье поколение поклонников, родители приводят детей 11 лет и заказывают вечеринки. Я вообще в шоке! Порой директор мне звонит со словами: "Едем на вечеринку к 11-летнему мальчику или девочке". Я даже переспрашиваю, мол, к кому, к кому?» — рассказала Суханкина.

Он добавила, что школьники сходят от композиции с ума и танцуют под нее, становясь в круг, как персонажи из сериала.

Ранее экс-солистка группы «Мираж» Татьяна Овсиенко ответила на обвинения в алкоголизме.