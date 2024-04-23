Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
13:07, 23 апреля 2024Культура

Экс-солистка «Миража» рассказала об успехе группы после выхода «Слова пацана»

Суханкина: группа «Мираж» стала популярна у детей после выхода «Слова пацана»

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Бывшая солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина рассказала об успехе коллектива среди детей после выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», одним из саундтреков к которому стала песня «Новый герой». Об этом она сообщила в разговоре с Teleprogramma.pro.

Исполнительница назвала композицию хорошей, однако отметила, что до выхода «Слова пацана» «Новый герой» никогда не был самым популярным треком группы.

«А вот сейчас благодаря фильму творится что-то невероятное. У меня появилось уже третье поколение поклонников, родители приводят детей 11 лет и заказывают вечеринки. Я вообще в шоке! Порой директор мне звонит со словами: "Едем на вечеринку к 11-летнему мальчику или девочке". Я даже переспрашиваю, мол, к кому, к кому?» — рассказала Суханкина.

Он добавила, что школьники сходят от композиции с ума и танцуют под нее, становясь в круг, как персонажи из сериала.

Ранее экс-солистка группы «Мираж» Татьяна Овсиенко ответила на обвинения в алкоголизме.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Астахова
      Обсудить
      Последние новости

      Китай резко сократил поставки оборудования в Россию. Что на это повлияло?

      Шойгу анонсировал повышение интенсивности ударов по объектам ВСУ

      В МИД Украины прокомментировали отказ в консульских услугах за границей

      Зеленский обсудил с Сунаком конфискацию российских активов

      Шойгу назвал потери ВСУ с начала спецоперации

      Экс-солистка «Миража» рассказала об успехе группы после выхода «Слова пацана»

      Шольц запретил Путину ссылаться на Канта

      Аксенов попросил крымчан «не хайповать»

      Обнаружена крупнейшая черная дыра в Млечном Пути

      В Госдуме рассказали о возможных нововведениях у «Бессмертного полка»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше