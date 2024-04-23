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16:27, 23 апреля 2024Бывший СССР

Экс-советник Кучмы предрек превращение Украины в руину имени Зеленского

Экс-советник Кучмы Соскин: Украина превратится к осени в руину имени Зеленского

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина к осени превратится в «руину имени [президента страны] Владимира Зеленского». Соответствующее заявление сделал экс-советник бывшего президента республики Леонида Кучмы Олег Соскин в интервью журналисту Александру Шелесту (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов).

По его словам, уже к сентябрю у Киева не останется денег. Соскин также отметил, что к этому времени на Украине будут полностью разрушены главные железнодорожные вокзалы в столице и крупных городах, а также выведена из строя вся теплоэлектрическая генерация.

«Будут разрушены центры городов, Львов — центр будет разрушен полностью, Ивано-Франковск и так далее», — отметил Соскин. Он также предрек исчезновение всего народно-хозяйственного комплекса Украины.

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      Екатерина Грищенко
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