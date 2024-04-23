Экс-советник Кучмы Соскин: Украина превратится к осени в руину имени Зеленского

Украина к осени превратится в «руину имени [президента страны] Владимира Зеленского». Соответствующее заявление сделал экс-советник бывшего президента республики Леонида Кучмы Олег Соскин в интервью журналисту Александру Шелесту (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов).

По его словам, уже к сентябрю у Киева не останется денег. Соскин также отметил, что к этому времени на Украине будут полностью разрушены главные железнодорожные вокзалы в столице и крупных городах, а также выведена из строя вся теплоэлектрическая генерация.

«Будут разрушены центры городов, Львов — центр будет разрушен полностью, Ивано-Франковск и так далее», — отметил Соскин. Он также предрек исчезновение всего народно-хозяйственного комплекса Украины.

Ранее командующий Нацгвардией Украины Александр Пивненко заявил об ожидании для ВСУ «неприятных сюрпризов» на «неожиданных направлениях». Он также признал возможным достижение российскими военными своих целей, добавив, что для украинской армии следующие несколько месяцев будут непростыми.