В Киеве предрекли неприятные сюрпризы для ВСУ на неожиданных направлениях

Нацгвардия Украины: ВСУ ожидают неприятные сюрпризы на неожиданных направлениях

В Киеве ожидают неприятные сюрпризы от Российской армии для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал командующий Нацгвардией Украины Александр Пивненко в интервью Liga.net.

По его словам, названные неприятные сюрпризы могут произойти на неожиданных направлениях. Он также признал, что следующие несколько месяцев будут непростыми для ВСУ.

«Возможно, у них (Вооруженных сил (ВС) России — прим. "Ленты.ру") будут определенные достижения и [они] смогут выполнить (...) свои цели», — добавил Пивненко.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров объяснил успех наступления российских войск. По его словам, продвижению ВС России способствует «беспрецедентное применение управляемых авиабомб».