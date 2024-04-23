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12:26, 23 апреля 2024Экономика

ФАС выявила картель на миллиарды рублей при реализации нацпроектов

ФАС выявила картельный сговор на 2,8 млрд рублей при исполнении двух нацпроектов

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила картельный сговор на сумму 2,8 миллиарда рублей. Об этом ведомство сообщило в публикации на своем официальном сайте.

Выявленный картель касается реализации двух нацпроектов — «Демография» и «Образование», отметили в службе. ФАС обнаружила признаки сговора на торгах за право выполнения проектно-изыскательских работ и строительства нежилых зданий на территории Москвы, Приморского края и Ханты-Мансийского автономного округа.

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Дело о нарушении антимонопольного законодательства было возбуждено в отношении двух компаний — ООО «Парк Инвест» и ООО «Гардарика», — а также двух индивидуальных предпринимателей (ИП). Эти юридические лица подозреваются в заключении картельного сговора для поддержания цен на торгах, сумма начальных (максимальных) цен которых составила 2,865 миллиарда рублей, говорится в сообщении. Если ФАС установит факт нарушений, компаниям и ИП грозят оборотные штрафы.

Ранее служба обратилась к производителям и продавцам продовольственных товаров с предостережением о том, что предстоящий праздник Пасхи не должен стать поводом для необоснованного роста стоимости куриных яиц. Ведомство указало, что в первом квартале на рынке наметилось снижение оптово-отпускных цен на яйца. В условиях возможного увеличения спроса участникам рынка надо помнить о сдерживании «в интересах потребителей цен на социально значимые продукты и соблюдении принципов ответственного ценообразования».

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