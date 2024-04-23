ФАС выявила картель на миллиарды рублей при реализации нацпроектов

ФАС выявила картельный сговор на 2,8 млрд рублей при исполнении двух нацпроектов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила картельный сговор на сумму 2,8 миллиарда рублей. Об этом ведомство сообщило в публикации на своем официальном сайте.

Выявленный картель касается реализации двух нацпроектов — «Демография» и «Образование», отметили в службе. ФАС обнаружила признаки сговора на торгах за право выполнения проектно-изыскательских работ и строительства нежилых зданий на территории Москвы, Приморского края и Ханты-Мансийского автономного округа.

Дело о нарушении антимонопольного законодательства было возбуждено в отношении двух компаний — ООО «Парк Инвест» и ООО «Гардарика», — а также двух индивидуальных предпринимателей (ИП). Эти юридические лица подозреваются в заключении картельного сговора для поддержания цен на торгах, сумма начальных (максимальных) цен которых составила 2,865 миллиарда рублей, говорится в сообщении. Если ФАС установит факт нарушений, компаниям и ИП грозят оборотные штрафы.

Ранее служба обратилась к производителям и продавцам продовольственных товаров с предостережением о том, что предстоящий праздник Пасхи не должен стать поводом для необоснованного роста стоимости куриных яиц. Ведомство указало, что в первом квартале на рынке наметилось снижение оптово-отпускных цен на яйца. В условиях возможного увеличения спроса участникам рынка надо помнить о сдерживании «в интересах потребителей цен на социально значимые продукты и соблюдении принципов ответственного ценообразования».

