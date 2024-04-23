ФСБ задержала главу фонда ОМС за нанесение ущерба в размере 47 миллионов рублей

В Москве ФСБ задержала главу фонда ОМС за нанесение ущерба на сумму 47 млн руб.

В Москве сотрудники ФСБ совместно с коллегами из МВД задержали директора территориального фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) Ставропольского края. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД по Ставропольскому краю.

В отношении мужчины следователи возбудили уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. Его отправили под стражу. В квартирах фигуранта и его близких родственников в Москве и Ставрополе прошли обыски, силовики изъяли деньги.

По версии следствия, с января по август 2021 года обвиняемый и его сообщники вносили в реестры счетов фонда ложную информацию об оказании «Ставропольский краевой реабилитационный центр» медицинских услуг по полисам обязательного медицинского страхования. Таким образом они похитили не менее 47 миллионов рублей.

Ранее в Москве суд приговорил к трем годам лишения свободы бывшую сотрудницу МФЦ Юлию Приходько, обещавшую за шесть миллионов рублей устроить знакомую на работу в Госдуму.

