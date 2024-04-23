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13:54, 23 апреля 2024Силовые структуры

ФСИН отправила комиссию для проверки информации об избиении заключенных

ФСИН заявила о проверке информации об избиении заключенных в «Черном дельфине»

Фото: Евгений Асмолов / Коммерсантъ

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) направила комиссию центрального аппарата в знаменитую колонию особого режима № 6, известную как «Черный дельфин». Об этом во вторник, 23 апреля, со ссылкой на главу ведомства Аркадия Гостева сообщает ТАСС.

На встрече с журналистами Аркадий Гостев заявил, что комиссия проверит опубликованные СМИ сведения о случаях избиений пожизненно осужденных в колонии. «Направили туда комиссию из центрального аппарата (ФСИН), для того чтобы на месте объективно посмотреть, убедиться — так это или нет», — отметил глава ФСИН России.

Как сообщал «Московский Комсомолец», заключенные рассказали, что регулярно подвергаются физическим наказаниям «за малейшую оплошность», в том числе за невыработанный план на производстве. В частности, их заставляют стоять в позе «ласточки» по несколько часов. Тем, кто решил выразить недовольство, отбивают ноги до черноты или присоединяют ток к гениталиям.

После полученной информации о пытках в колонии уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова обратилась в Генпрокуратуру.

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