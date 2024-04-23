Москалькова пообещала проверить колонию «Черный дельфин». Заключенные заявили о пытках током и избиениях

Москалькова обратилась в ГП из-за жалоб заключенных колонии «Черный дельфин»

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова обратилась в Генпрокуратуру после письма о пытках заключенных в оренбургской исправительной колонии (ИК) №6 «Черный дельфин». Об этом она сообщила в Telegram.

Она пояснила, что получила обращение о неправомерных действиях со стороны сотрудников учреждения. Омбудсмен подчеркнула, что взяла ситуацию на особый контроль.

Заключенные заявили об избиениях и пытках

Как отмечает «Московский Комсомолец», заключенные заявили, что регулярно подвергаются физическим наказаниям «за малейшую оплошность», в том числе за невыработанный план на производстве. В частности, их заставляют стоять в позе «ласточки» по несколько часов. Тем, кто решил выразить недовольство, отбивают ноги до черноты или присоединяют ток к гениталиям, говорится в материале. «Еще требуют совершать под угрозой избиения разные действия, не предусмотренные законом, в том числе заставляют прыгать. Угрожали засунуть дубинку в задний проход. Все это с выключенным видеорегистратором», — рассказал один заключенный. По данным издания, ситуацию в «Черном дельфине» проверяет СК.

Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева отметила, что это она направила Москальковой обращение заключенных. Она также обратила внимание не тот факт, что от регионального омбудсмена колонию курирует Александр Губарев — бывший глава отдела безопасности «Черного дельфина».

Рассчитывать на то, что бывший руководитель самой суровой тюрьмы в России стал настоящим правозащитником, можно, но звучит это немного фантастически Ева Меркачева член СПЧ при президенте РФ

Путин поручил более эффективно расследовать преступления с пытками в колониях

В январе президент России Владимир Путин поручил Следственному комитету (СК) принять меры для более эффективного расследования преступлений, связанных с пытками в колониях. Ответственным за выполнение поручения назначен председатель СК Александр Бастрыкин.

Ранее Октябрьский суд Ростова-на-Дону вынес приговор бывшему главному врачу межобластной туберкулезной больницы №19 (МОТБ-19) ФСИН Тиграну Мкртчяну за пытки заключенных. Это пятый приговор по делу о злоупотреблениях в тюремной больнице, в результате которых двое заключенных, в том числе «краснодарский Каннибал», не пережили пыток, еще 40 осужденным был причинен вред здоровью. Суд установил, что система издевательств над заключенными действовала в больнице на протяжении 2020 года. Пациентов привязывали к кроватям.

В августе 2023 года Иркутский областной суд приговорил к ИК общего режима на сроки от четырех до пяти лет пятерых сотрудников СИЗО-1 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ГУФСИН) по области по делу о пытках заключенных. Весной 2020 года в ИК-15 Ангарска произошел бунт. После его подавления 24 заключенных поместили в иркутское СИЗО-1, где над ними совершали сексуальное насилие. Защита считает, что таким образом бунтарей решили наказать. Обвиняемые заявили, что никого не настраивали против заключенных — их по ошибке посадили к насильникам, которые действовали на свое усмотрение.

До этого в Петрозаводске суд приговорил к семи годам лишения свободы экс-начальника ИК №9 Ивана Савельева и его экс-заместителя Ивана Ковалева за избиение заключенного.