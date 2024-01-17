Путин поручил более эффективно расследовать преступления с пытками в колониях

Путин поручил принять меры для более эффективного расследования пыток в колониях

Президент России Владимир Путин поручил Следственному комитету (СК) принять меры для более эффективного расследования преступлений, связанных с пытками в колониях. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Ответственным за выполнение поручения назначен председатель СК Александр Бастрыкин. Доклад о ходе исполнения поручения нужно представить до 1 июля 2024 года.

Поручение о более эффективном расследовании дел о пытках глава государства дал по итогам ежегодной встречи с Советом по правам человека (СПЧ), которая состоялась в декабре 2023 года. В ходе встречи ее участники также обсудили вопросы амнистии части осужденных женщин в России, поддержки участников СВО и их семей, а также выход России из ряда международных правозащитных институтов.

По результатам встречи Путин также поручил проработать защиту репутации учителей, изучить возможность смягчения наказания за ненасильственные преступления и предоставить идеи по социальной и языковой адаптации детей мигрантов в России для их обучения.