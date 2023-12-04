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12:01, 4 декабря 2023Россия

В Кремле раскрыли темы ежегодной встречи Путина с СПЧ

Песков: Путин обсудит с СПЧ проблемы русскоязычного населения в Европе

Фото: Sputnik / Mikhail Klimentyev / Kremlin / Reuters

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной встречи с членами Совета по правам человека (СПЧ) обсудит несколько вопросов, в том числе проблемы «выдавливания» русскоязычного населения из стран Европы. Темы разговора раскрыл пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Представитель Кремля подчеркнул, что планируется «весьма содержательное» заседание. На нем также обсудят поддержку военнослужащих, в том числе добровольцев, участвующих в спецоперации, развитие школьного образования, организацию доступной медпомощи для бездомных, а также проблемы уголовно-исполнительной системы.

Ранее член совета Александр Брод сообщил, что желал бы затронуть вопрос развития системы общественного контроля на выборах. По его словам, он намерен указать на недопустимость разыгрывания «национальной карты» во время голосования. «Есть наработки относительно отражения информационных провокаций на выборах», — заявил Брод.

В 2022 году Песков подчеркивал, что никакого стоп-листа вопросов на встрече президента с членами СПЧ нет и быть не может. Как объяснил представитель Кремля, члены совета — очень волевые люди, которые проявили себя в своих областях. «Это люди, которые ни на какой стоп-лист смотреть не будут, выполняя свои функции», — заверил он.

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      Константин Лысяков
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