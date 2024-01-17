Путин поручил проработать защиту репутации учителей

Путин дал правительству поручение проработать вопрос защиты репутации педагогов

Президент России Владимир Путин дал правительству и Совету по правам человека (СПЧ) поручение проработать вопрос защиты репутации педагогов. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Согласно поручению Путина, СПЧ и кабмину предстоит проанализировать способы защиты репутации учителей в том числе с учетом публикаций о них в соцсетях.

Поручение следует исполнить до 1 июля 2024 года.

Ранее Путин сообщил, что число преподавателей математики, физики и информатики в России сокращается. Жители ряда населенных пунктов России также жаловались Путину на медицину и образование в стране — граждан в первую очередь интересовала проблема нехватки врачей и учителей.