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11:08, 16 февраля 2023Силовые структуры

Экс-начальника российской колонии осудили на семь лет за избиение заключенного

В Петрозаводске бывшего начальника ИК-9 осудили на 7 лет за избиение заключенного

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

В Петрозаводске суд приговорил к семи годам лишения свободы экс-начальника исправительной колонии №9 (ИК-9) Ивана Савельева и его экс-заместителя Ивана Ковалева за избиение заключенного. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Республике Карелия.

Фигуранты признаны виновным по статье 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ и будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Дело возбудили после публикации в СМИ видео происшествия в колонии №9. На нем запечатлено, как сотрудники учреждения наносят множественные удары руками и ногами отбывавшему наказание мужчине. Отмечается, что инцидент произошел в феврале 2014 года.

Запись с избиением заключенного в карельской колонии появилась на YouTube 11 октября 2019 года. Разместивший ссылку на видеозапись адвокат Роман Масалев заявил, что на ней фигурируют начальник колонии Иван Савельев и его заместитель Иван Ковалев. Также их опознали журналистка Алла Константинова, готовившая материал о пытках в этой колонии, отбывавшие там наказание Рубен Погосян, Равшанджон Эргашев и матери двух других заключенных.

После этого во ФСИН заявили, что начальник колонии Савельев будет уволен, а в Карелию направят служебную проверку.

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Екатерина Власова
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