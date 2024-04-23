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20:45, 23 апреля 2024Экономика

Прибыль крупнейшего автопроизводителя США взлетела

Прибыль General Motors выросла на 24 процента из-за роста спроса на автомобили

Фото: Mike Stone / Reuters

Крупнейший американский автоконцерн General Motors (GM) сообщил о росте прибыли за первый квартал на 24 процента в годовом выражении, до 2,98 миллиарда долларов, при росте общей выручки на 7,6 процента, до 43 миллиардов.

Результат оказался даже лучше прогнозов аналитиков. Компания объяснила взлет показателей ростом продаж пикапов и внедорожников в Северной Америке, которому не мешают даже сохраняющиеся высокие процентные ставки.

Спрос оказался столь хорошим, что позволил компенсировать убытки на китайском рынке, которые составили 106 миллионов долларов, и на других рынках присутствия. В результате GM повысил прогноз по прибыли на весь год на 500 миллионов долларов, до 14,5 миллиарда. После публикации квартальной отчетности акции компании выросли более чем на пять процентов, приблизившись к максимуму с февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что акции китайских автопроизводителей начали резко падать на фоне снижения цен на автомобили со стороны Tesla. При этом компания Илона Маска также потеряла 40 процентов стоимости с начала года, несмотря на рост продаж автомобилей.

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      Платон Щукин
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