Акции китайских автопроизводителей начали падать в цене

Акции китайских автопроизводителей стали падать в цене после решения Tesla

Котировки акций китайских производителей электромобилей начали падать после того, как их американский конкурент Tesla объявил о снижении цен в стране, сообщает «Коммерсантъ».

Вместе с компанией Илона Маска на такой же шаг пошла китайская Li Auto, которая специализируется на выпуске гибридных автомобилей. Автомобили Tesla потеряли в цене для рынка КНР в районе двух тысяч долларов, а Li Auto — четырех тысяч.

На этом фоне акции Li Auto обвалились на 9 процентов, Great Wall — на 6,7 процента, а Leapmotor — на 4,9 процента. Акции Tesla в связи с многочисленными проблемами с начала года упали на 40 процентов.

Ранее сообщалось, что из-за низкого спроса на электромобили и возросшего уровня конкуренции на рынке, в первую очередь среди китайских автомобилей, Tesla собирается уволить каждого десятого сотрудника. Таким образом Маск хочет сократить расходы и повысить производительность.

Вместе с этим компания намерена построить новое предприятие по производству электромобилей в Индии. Предварительно стоимость процента оценивается в 2-3 миллиарда долларов.

Месяц назад Financial Times рассказал об угрозе появления в Китае сотен заводов-зомби, которые выпускают автомобили с двигателем внутреннего сгорания. Производство на них падает, а стоимость активов рухнула. В 2024 году Китай использует только половину мощностей по производству таких автомобилей.