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12:30, 23 апреля 2024Мир

Госсекретарь США обвинил Китай в геноциде и отправился в Пекин

Госсекретарь США Блинкен обвинил Китай в геноциде накануне визита в Пекин
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Michael A. McCoy / Reuters

Государственный секретарь США Энтони Блинкен обвинил Китай в геноциде накануне своей запланированной поездки в Пекин. Его слова передает Fox News.

«В Синьцзяне Китай осуществляет геноцид, преступления против человечества, принудительный труд и другие нарушения прав человека преимущественно против уйгуров-мусульман и представителей других этнических и религиозных меньшинств», — передает телеканал слова госсекретаря.

Авторы материала отмечают, что Пекин годами отрицал эти обвинения, называя эти концентрационные лагеря «центрами профессиональной подготовки», предназначенными для борьбы с терроризмом, сепаратизмом и религиозным радикализмом.

Ранее сообщалось, что Блинкен посетит КНР с дипломатическим визитом с 24 по 26 апреля. Он намерен выразить озабоченность по целому ряду двусторонних, региональных и глобальных вопросов.

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      Дарья Устьянцева
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