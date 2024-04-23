Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:30, 23 апреля 2024Мир

Греция не захотела делиться с Украиной системами ПВО

Греция не будет отправлять Украине ПВО, ставя под угрозу свою обороноспособность

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Греция не будет отправлять Украине системы противовоздушной обороны (ПВО), ставя под угрозу свою собственную обороноспособность. Об этом заявил официальный представитель правительства страны Павлос Маринакис в интервью радио Real.fm.

Представителя правительства попросили ответить на слухи о передаче Украине греческих систем ПВО. Маринакис ответил, что он неоднократно отрицал эту информацию, и благодарен радио за возможность повторить эти слова, чтобы четко обозначить свою позицию.

«Я ясно ответил, что мы не будем предпринимать никаких шагов, которые могут поставить под угрозу сдерживающий потенциал и противовоздушную оборону нашей страны», — подчеркнул он.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Маринакис отрицательно ответил на вопрос о передаче страной своей системы ПВО Patriot Вооруженным силам Украины.

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      Шольц обвинил Россию в попытке присвоить труды Канта. В чем причина спора о философе?

      Российская авиакомпания засудит плевавшего в людей пассажира на 800 тысяч рублей

      В Госдуме объяснили отсутствие у россиян денег на ипотеку

      Власти повысили прогноз роста экономики России

      Селин Дион рассказала об отнявшем у нее силы вручении «Грэмми» Тейлор Свифт

      В Комсомольске-на-Амуре завели дело после ранения грабителем полицейского

      Снявшийся в «Доме-2» блогер пожаловался на насмешки от коллег

      Греция не захотела делиться с Украиной системами ПВО

      Диджея из Ямала включили в топ-10 лучших по версии Forbes

      Экс-советник Кучмы предрек превращение Украины в руину имени Зеленского

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше