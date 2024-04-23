Греция не захотела делиться с Украиной системами ПВО
Греция не будет отправлять Украине системы противовоздушной обороны (ПВО), ставя под угрозу свою собственную обороноспособность. Об этом заявил официальный представитель правительства страны Павлос Маринакис в интервью радио Real.fm.
Представителя правительства попросили ответить на слухи о передаче Украине греческих систем ПВО. Маринакис ответил, что он неоднократно отрицал эту информацию, и благодарен радио за возможность повторить эти слова, чтобы четко обозначить свою позицию.
«Я ясно ответил, что мы не будем предпринимать никаких шагов, которые могут поставить под угрозу сдерживающий потенциал и противовоздушную оборону нашей страны», — подчеркнул он.
Ранее агентство Reuters сообщило, что Маринакис отрицательно ответил на вопрос о передаче страной своей системы ПВО Patriot Вооруженным силам Украины.