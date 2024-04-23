Греция не захотела делиться с Украиной системами ПВО

Греция не будет отправлять Украине ПВО, ставя под угрозу свою обороноспособность

Греция не будет отправлять Украине системы противовоздушной обороны (ПВО), ставя под угрозу свою собственную обороноспособность. Об этом заявил официальный представитель правительства страны Павлос Маринакис в интервью радио Real.fm.

Представителя правительства попросили ответить на слухи о передаче Украине греческих систем ПВО. Маринакис ответил, что он неоднократно отрицал эту информацию, и благодарен радио за возможность повторить эти слова, чтобы четко обозначить свою позицию.

«Я ясно ответил, что мы не будем предпринимать никаких шагов, которые могут поставить под угрозу сдерживающий потенциал и противовоздушную оборону нашей страны», — подчеркнул он.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Маринакис отрицательно ответил на вопрос о передаче страной своей системы ПВО Patriot Вооруженным силам Украины.