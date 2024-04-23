Известный в России стендап-комик узнал в порно свою школу

Известный в России стендап-комик Лука Хиникадзе рассказал, как во время просмотра порно заметил на видео школу, в которой учился, а затем встретился со снявшейся в ролике актрисой фильма для взрослых. Подробности он раскрыл в выпуске подкаста «правило 34», доступном на YouTube.

По словам Хиникадзе, он несколько лет назад смотрел видео, в котором порноактеры занимались сексом на подоконнике. Во время этой сцены юморист заметил в окне за актерами школу в Батуми, в которой он учился.

Спустя несколько лет Хиникадзе во время встречи с друзьями в ресторане увидел девушку, которая показалась ему знакомой. Позднее он понял, что это была порноактриса из ролика, снятого на фоне его школы. «Насколько корректно подходить и выражать респект или знакомиться с порноактрисами?» — задался вопросом юморист. Хиникадзе добавил, что так и не подошел к героине фильма для взрослых.

Ранее популярный российский юморист Игорь Джабраилов заявил, что главная сложность работы в юморе заключается в том, что комикам трудно искать темы для монологов. Он признался, что именно из-за нее он не может начать заниматься стендапом.

Хиникадзе стал известным благодаря проекту «22 комика» на канале ТНТ4, а также участию в выступлениях проекта Stand-Up Club #1.