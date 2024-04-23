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15:32, 23 апреля 2024Россия

Командир «Ахмата» допустил завершение спецоперации в 2024 году

Командир «Ахмата» Алаудинов: ВС сделают все, чтобы СВО завершилась в 2024 году

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России сделают все, чтобы специальная военная операция (СВО) завершилась в 2024 году. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» порассуждал командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

По его словам, на некоторых участках фиксируется подготовка Вооруженных сил Украины (ВСУ) к наступательным действиям российских войск. По мнению Алаудинова, в конце мая или в июне «противник должен посыпаться на большей части своих направлений».

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