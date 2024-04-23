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11:06, 23 апреля 2024Культура

Лолита вернется на ТВ после отмены в связи с участием в «голой вечеринке»

Лолита станет ведущей шоу «ВИА Суперстар!» после участия в «голой вечеринке»

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская певица Лолита Милявская вернется на ТВ после отмены, связанной с ее участием в «голой вечеринке» ведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Исполнительница станет ведущей программы «ВИА Суперстар!», премьера которой состоится на НТВ через три недели. Ее соведущим станет тележурналист Вадим Такменев, а в состав жюри шоу войдут Сергей Соседов, Наташа Королева, Стас Пьеха и Лера Кудрявцева.

«Да, именно так. Лолиту вернули на ТВ. Лолита — это очень сильный человек, и сломить ее не смогут никакие плутовки. Она ни перед кем не провинилась, она не нарушала никаких законов. И не надо глумиться над бедами людей, тем более талантливых», — подчеркнул Соседов.

Он также напомнил, что у Лолиты был сорван юбилейный тур, который был запланирован до середины лета, и призвал не злорадствовать над проблемами окружающих.

Ранее Лолита Милявская рассказала о реакции ее коллеги Аллы Пугачевой на участие в «голой вечеринке».

ЖЗЛ
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      Анастасия Астахова
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