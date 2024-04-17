Лолита рассказала о реакции Пугачевой на ее участие в «голой вечеринке»

Лолита заявила, что Пугачева раскритиковала за участие в «голой вечеринке»

Российская певица Лолита Милявская рассказала о реакции ее коллеги Аллы Пугачевой на участие в «голой вечеринке» ведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой. Интервью исполнительницы доступно на YouTube-канале «Осторожно, Собчак».

Артистка заявила, что поддерживает связь с примадонной, а также поведала, что Пугачева раскритиковала ее за присутствие на скандальном мероприятии.

«Кстати, после "голой вечеринки" Насти Ивлеевой Алла Борисовна мне влепила. В очередной раз сказала: "Надо бы быть умнее в этом возрасте". И мне нечего ей возразить. Еще один мудрый совет старшей подруги», — поделилась Милявская.

Говоря о своем отношении к примадонне, певица подчеркнула, что, если бы Пугачева вернулась в Россию и анонсировала концерт, билеты на него раскупили бы молниеносно. По мнению Милявской, те, кто сейчас требуют признать исполнительницу иностранным агентом и пишут на нее доносы, просто завидуют звезде.

«Пугачева из серии вечности, как Джоконда, она не требует, чтобы ее любили. Просто есть и все», — заявила Лолита.

Ранее исполнительница Манижа Сангин вспомнила о том, как Пугачева помогла ей во время участия в музыкальном конкурсе «Евровидение» в 2021 году.