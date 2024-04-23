Любимый бренд звезд оказался в упадке из-за высокого качества товаров

Любимый бренд звезд Dr. Martens оказался в упадке из-за высокого качества обуви

Британский бренд обуви Dr. Martens, который пользуется популярностью у знаменитостей, оказался в застое из-за слишком высокого качества товаров. Соответствующий материал публикует Fortune.

По информации издания, любимая марка зумеров столкнулась с рекордным падением акций, из-за чего руководство приняло решение сменить гендиректора. Кроме того, аналитики компании отмечают, что сейчас наблюдается сильный упадок продаж обуви в США, вопреки тому, что ботинки Dr. Martens регулярно носят почти все звезды A-листа.

«Перспективы на 25 финансовый год являются сложными», — рассказал в официальном заявлении бывший генеральный директор ретейлера Кенни Уилсон. Эксперты связывают финансовые проблемы бренда с долговечностью их продукции: покупатели приобретают одну пару обуви и носят ее как минимум 5-7 лет, из-за чего и падают продажи.

При этом попытка создать новые модели ботинок, в том числе с яркими принтами, провалилась. Клиенты Dr. Martens все же предпочитают классические варианты из постоянных коллекций марки.

В июне 2023 года ботинки Dr. Martens Jadon Boots назвали любимой обувью знаменитостей.