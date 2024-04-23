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15:56, 23 апреля 2024Экономика

Маркетплейсы попросили власти сохранить платный возврат товаров

РБК: маркетплейсы попросили власти не запрещать им платный возврат товаров

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Российские маркетплейсы попросили сохранить опцию платного возврата товаров покупателями. Об этом со ссылкой на направленное в адрес главы Совета Федерации Валентины Матвиенко и спикера Госдумы Вячеслава Володина письмо пишет РБК.

К властям обратились Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ, объединяет 80 процентов рынка интернет-торговли) и Ассоциация представителей электронной торговли Сибири (АПЭТ). Организации выступили за доработку закона о маркетплейсах и исключение из проекта документа пункта, запрещающего платный возврат для потребителей. По их мнению, подобный запрет может спровоцировать недобросовестные действия со стороны покупателей при заказах.

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Речь идет о ситуациях, когда сами продавцы заказывают у своих конкурентов большое количество товара с доставкой в отдаленные регионы. Компании делают это для того, чтобы у настоящих покупателей не было возможности заказать товар у другого селлера. «При этом доставка каждой единицы товара имеет определенную стоимость, которая должна быть кем-то оплачена: продавцом, маркетплейсом или потребителем», — говорится в обращении ассоциаций.

Ранее глава Комитета по экономической политике Андрей Кутепов рассказал, что Совет Федерации рассматривает законопроект об установлении для маркетплейсов предельной доли на рынке, что, в частности, запрещает им расти, открывая новые пункты выдачи сверх установленной меры. Документ вводит лимит в размере 25 процентов от объема всех онлайн-продаж за предыдущий финансовый год. Такой подход совпадает с принятым для продуктовых сетей.

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