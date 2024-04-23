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11:27, 23 апреля 2024Россия

Мигрант подрезал россиянку со словами «у нас так не ходят» и попал на видео

В Челябинске мигрант назвал свиньей девушку из-за внешнего вида и попал на видео

Кадр: Telegram-канал Shot

В Челябинске мигрант на автомобиле подрезал девушку в показавшейся ему слишком открытой одежде и назвал ее свиньей. Снятую россиянкой видеозапись опубликовал Telegram-канал Shot.

На ролике девушка и ее спутник выражают возмущение действиями мигранта и грозятся вызвать полицию. «Начинается шайтан или что?» — спрашивает иностранец, вероятно, перепутавший слова «шайтан» и «шантаж». По словам девушки, преградивший ей дорогу мигрант заявил, что «у нас так не ходят». «Уезжай туда, где у вас так не ходят», — посоветовала она.

Снявшей видео россиянкой оказалась Ирина Алексеева, профессиональный боец смешанных единоборств. После ее обращения в полицию мужчину, снятого на видео, задержали. Им оказался 24-летний мигрант, который на видео принес извинения за свое поведение. «Больше такого не повторится», — добавил он.

Ранее похожий случай произошел в Подмосковье, где другой мигрант ударил девушку в спортивной одежде, которая показалась ему слишком облегающей. На пояснения пострадавшей, что она занимается спортом, мужчина задал встречный вопрос. «Девушка может быть спортсменкой?» — поинтересовался иностранец.

ЖЗЛ
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      Алан Босиков
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