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12:29, 23 апреля 2024Ценности

Названа модная замена джинсам

Vogue назвал леопардовые брюки модной заменой джинсам в теплое время года

Фото: Peter White / Getty Images

Фэшн-редакторы назвали модную замену джинсам в теплое время года. Соответствующий материал публикует французская версия журнала Vogue.

По словам экспертов, в ближайшие месяцы особенно актуальными станут брюки с популярным в 2024 году леопардовым принтом. Подобные предметы гардероба включили в свои коллекции многие известные бренды, среди которых Dolce & Gabbana, Tom Ford, Isabel Marant и Ganni.

В свою очередь, специалисты отметили, что данные штаны можно сочетать с яркими вещами и аксессуарами и предметами гардероба с другими узорами, например в полоску. В то же время с ними также удачно будут смотреться базовые футболки черного и белого цветов, отметили журналисты.

Ранее в апреле также была названа модная замена белым кроссовкам на весну 2024 года. По словам журналистов, в текущем сезоне особенно популярными стали кроссовки ярких оттенков.

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      Алина Гостева
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