Названы последствия возможного введения льготной ипотеки на «вторичку»

Риелтор Бондарев: льготная ипотека на «вторичке» приведет к росту цен на 20-30 %

Введение льготной ипотеки на вторичном рынке жилья приведет к росту цен на него. Последствия введения жилищных кредитов на покупку готовых квартир назвал генеральный директор агентства недвижимости «ПРАЙД ГРУПП» Алексей Бондарев, комментарий есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Мы понимаем, что рынки недвижимости тесно связаны, и активизация на вторичном рынке позволит высвободить активы для инвестиций в новостройки. Введение такой программы приведет к всплеску активности на "вторичке", что, хоть и может временно снизить спрос на первичный рынок, в итоге стабилизируется и будет способствовать гармоничному развитию обоих сегментов», — пояснил эксперт. По его прогнозам, распространение льготной ипотеки на вторичный рынок спровоцирует увеличение стоимости готовых квартир на 20-30 процентов. «Это стимулирует первые сделки и приводит к увеличению стоимости жилья на вторичке, что, в свою очередь, высвобождает средства для вложений в первичный сегмент», — заключил Бондарев.

Ранее в этот же день стало известно, что заработные платы россиян оказались вдвое меньше необходимого для ипотеки дохода.