Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:48, 23 апреля 2024Экономика

Названы последствия возможного введения льготной ипотеки на «вторичку»

Риелтор Бондарев: льготная ипотека на «вторичке» приведет к росту цен на 20-30 %

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Введение льготной ипотеки на вторичном рынке жилья приведет к росту цен на него. Последствия введения жилищных кредитов на покупку готовых квартир назвал генеральный директор агентства недвижимости «ПРАЙД ГРУПП» Алексей Бондарев, комментарий есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Мы понимаем, что рынки недвижимости тесно связаны, и активизация на вторичном рынке позволит высвободить активы для инвестиций в новостройки. Введение такой программы приведет к всплеску активности на "вторичке", что, хоть и может временно снизить спрос на первичный рынок, в итоге стабилизируется и будет способствовать гармоничному развитию обоих сегментов», — пояснил эксперт. По его прогнозам, распространение льготной ипотеки на вторичный рынок спровоцирует увеличение стоимости готовых квартир на 20-30 процентов. «Это стимулирует первые сделки и приводит к увеличению стоимости жилья на вторичке, что, в свою очередь, высвобождает средства для вложений в первичный сегмент», — заключил Бондарев.

Ранее в этот же день стало известно, что заработные платы россиян оказались вдвое меньше необходимого для ипотеки дохода.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      Китай резко сократил поставки оборудования в Россию. Что на это повлияло?

      Украинский беспилотник взорвался на территории российского села

      Российская модель снялась топлес

      В Харьковской ОВА назвали условие восстановления телевышки

      Названы последствия возможного введения льготной ипотеки на «вторичку»

      В Киеве приняли решение насчет открытия пляжного сезона

      Россияне рассказали о планах на майские праздники

      Черное кольцо в небе над российским городом сняли на видео

      Упавший беспилотник нашли возле сельхозпроизводства в российском регионе

      Бывшая жена Билла Гейтса рассталась с новым возлюбленным

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше