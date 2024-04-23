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08:28, 23 апреля 2024Экономика

Зарплаты россиян оказались вдвое меньше необходимого для ипотеки дохода

«Мир квартир»: доходы россиян оказались вдвое меньше нужной для ипотеки суммы

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Средняя заработная плата жителей городов-миллионников России в среднем составляет 60 тысяч рублей в месяц, что вдвое меньше дохода, необходимого при покупке готовой двухкомнатной квартиры в ипотеку. Об этом со ссылкой на совместное исследование компании «Мир квартир» и финансового маркетплейса «Выберу.ру» сообщает агентство РИА Новости.

Аналитики взяли за основу жилищный кредит по рыночной ставке в 18 процентов на 30 лет с первоначальным взносом в 30 процентов. Согласно подсчетам, реальный заработок во всех городах-миллионниках оказался ниже дохода, требуемого банками. Наиболее сильный разрыв — в три раза — наблюдался в Москве, где необходимо получать 380 тысяч рублей при средней зарплате в 131,7 тысячи рублей. На втором и третьем месте в этом списке оказались Казань и Нижний Новгород, где требуется доход, который больше среднестатистического в 2,8 и 2,6 раза соответственно. Напротив, наименьший разрыв между данными параметрами — менее чем в два раза — зафиксирован в Красноярске, Челябинске, Перми и Екатеринбурге.

По словам генерального директора «Мира квартир» Павла Луценко, доходы большинства россиян, даже в миллионниках, не позволяют брать ипотеку при покупке квартиры на вторичном рынке. Помимо этого, гражданам необходимо найти внушительную сумму для первого взноса, которая в Москве составляет 5,4 миллиона рублей, а в Петербурге 3,3 миллиона, что сопоставимо со стоимостью небольшой квартиры в регионе. «Недоступность кредитного плеча на этом рынке приводит к тому, что часть покупателей пытаются вскочить в последний вагон льготной ипотеки на новостройку либо ищут возможности для льготного кредита на индивидуальное жилищное строительство», — пояснил эксперт.

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Луценко также рассказал, что суммы ежемесячного ипотечного платежа превышают размер средних зарплат в 11 городах из 16. Так, жителю столицы, который собирается приобрести «двушку», понадобится платить в среднем практически 190 тысяч рублей, что на 58 тысяч рублей выше, чем средняя зарплата по городу. Казанцам потребуется отдавать 25 тысяч рублей сверх зарплаты, петербуржцам — 23 тысячи рублей. Вместе с тем у ипотечников в Красноярске, напротив, после платежа по жилищному кредиту останется около 17 тысяч рублей, в Челябинске — 11,5 тысячи рублей, а в Перми — 9 тысяч рублей, заключил специалист.

Ранее в апреле стало известно, что цены на комнаты в Москве за год снизились на один процент.

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      Полина Кислицына
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