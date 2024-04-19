В Москве подешевел один тип жилья

Стоимость комнат в столице за год снизилась на 1 процент

Стоимость комнат в Москве за год снизилась на один процент, сообщает РИА Новости со ссылкой на обзор «Мир квартир».

С начала года комнаты, предлагаемые к покупке, подорожали в 62 городах из исследованных 70, в семи подешевели, еще в одном городе цены не изменились. За первые четыре месяца 2024 года наибольший рост цен на комнаты был зафиксирован в Челябинске (плюс 20 процентов), Ульяновске (18 процентов), Симферополе (19 процентов), Махачкале (17 процентов) и Кемерове (16 процентов). Подешевели комнаты сильнее всего в Магнитогорске (минус шесть процентов), Московской области (минус пять процентов), Владивостоке (минус три процента), Туле (минус два процента) и Ленинградской области (минус один процент). В столице за этот период стоимость комнат не изменилась.

В среднем по России цена предложения этого вида недвижимости составляет 1,3 миллиона рублей, в Москве — почти 4,1 миллиона рублей.

С апреля 2023 года больше всего подорожали комнаты в Симферополе (плюс 44 процента), Улан-Удэ и Самаре (по плюс 42 процента), Челябинске (40 процентов) и Кемерове (38 процентов). Сильнее всего стоимость упала в Магнитогорске (минус восемь процентов), Ленинградской области (минус пять процентов), Тольятти и Туле (по минус четыре процента) и Московской области (минус три процента).

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