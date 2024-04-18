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19:03, 18 апреля 2024Экономика

Ипотечникам назвали способ вернуть часть денег за квартиру

Юрист Кокарев: налоговые вычеты вернут часть денег за ипотечную квартиру

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Часть денег, потраченных на покупку квартиры в ипотеку, можно вернуть. Способы компенсировать эти расходы в разговоре с «Российской газетой» назвал налоговый юрист Глеб Кокарев.

Часть средств можно возместить за счет налоговых вычетов. Такое право предоставляется всем квартировладельцам вне зависимости от того, какие средства использовались для покупки. Имущественный налоговый вычет составляет 13 процентов с суммы до 2 миллионов рублей. За счет него можно вернуть до 260 тысяч рублей. После этого эксперт советует взяться за второй вычет — процентный. Он может компенсировать ипотечнику до 390 тысяч рублей. Пороговая сумма в этом случае равна 3 миллионам рублей, напоминает Кокарев.

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Кроме того, по закону после 2014 года имущественный вычет могут оформить супруга, если жилье было куплено в браке. «Даже если заемщиком по ипотечному договору выступает кто-то один, второй супруг все равно может оформить налоговый вычет, поскольку все приобретаемое в законном браке признается общим совместно-нажитым имуществом», — уточняет специалист. Отсутствие данных одного из супругов в выписке ЕГРН также не влияет на его право получить налоговый вычет.

В полном объеме имущественный вычет выплачивается за квартиру стоимостью от 4 миллионов рублей. Если сумма покупки меньше, супруги должны заключить соглашение, которое определит сумму расходов для вычета по отдельности на каждого из них. Получить налоговый вычет можно не раньше, чем будет оформлено право собственности, либо подписан акт приема-передачи квартиры. Подавать заявление на процентный вычет можно ежегодно до полного погашения кредита.

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      Виктория Клабукова
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