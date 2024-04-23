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19:21, 23 апреля 2024Ценности

Новые снимки Семенович в бикини раскритиковали в сети из-за нелепого фотошопа

Фото: @ann_semenovich

Бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович показала новые откровенные кадры, и их раскритиковали в сети из-за нелепого фотошопа. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

46-летняя исполнительница презентовала новую коллекцию нижнего белья и купальников, созданных совместно с брендом Dea Fiori. Так, знаменитость снялась в указанной одежде, в том числе позируя у бассейна в блестящем бикини с принтом в виде змеиной кожи. Комплект включал в себя бюстгальтер c косточками и трусы с заниженной талией.

Поклонники высказали мнение о фотосессии в комментариях. «Смешно, конечно, смотрится отредактированный живот и огромная грудь, как две летающие тарелки», «Чересчур заузила. Даже на твоих видео заметно, что руки и плечи в 60 раз больше», «Ужасный фотошоп, зачем это нужно?», «Грудь отдельно, Анна отдельно. Куда столько ретуши?» — заявили юзеры.

Ранее в апреле Анна Семенович раскрыла фанатам вес своей груди.

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      Карина Черных
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