Анна Семенович раскрыла вес своей груди

46-летняя певица Анна Семенович заявила, что ее грудь весит 10 килограммов

Бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович раскрыла фанатам вес своей груди. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

46-летняя знаменитость ответила на вопрос подписчицы об идеальном весе для женщины. Так, исполнительница заявила что данный параметр индивидуален для каждого человека. «Здесь нет строгих стандартов, все зависит от сложения тела. У меня, например, только грудь весит 10 килограммов», — отметила певица.

Также она опубликовала фото, где позирует с микрофоном в руке в блестящем фиолетовом платье. При этом наряд оказался оформлен глубоким декольте, обнажающим зону бюста.

В марте Семенович ответила на слухи о пластических операциях.