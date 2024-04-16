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19:12, 16 апреля 2024Ценности

Анна Семенович раскрыла вес своей груди

46-летняя певица Анна Семенович заявила, что ее грудь весит 10 килограммов

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович раскрыла фанатам вес своей груди. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

46-летняя знаменитость ответила на вопрос подписчицы об идеальном весе для женщины. Так, исполнительница заявила что данный параметр индивидуален для каждого человека. «Здесь нет строгих стандартов, все зависит от сложения тела. У меня, например, только грудь весит 10 килограммов», — отметила певица.

Также она опубликовала фото, где позирует с микрофоном в руке в блестящем фиолетовом платье. При этом наряд оказался оформлен глубоким декольте, обнажающим зону бюста.

В марте Семенович ответила на слухи о пластических операциях.

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      Карина Черных
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