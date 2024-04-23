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15:51, 23 апреля 2024Экономика

Европарламент одобрил меры торговой поддержки Украины

Европарламент утвердил приостановку на год квот и пошлин на поставки с Украины

Фото: Jean-Francois Badias / AP

Депутаты Европарламента одобрили меры торговой поддержки Украины, которые включают в себя приостановку квот и пошлин на импорт до июня 2025 года, с учетом интересов фермеров стран Евросоюза. Об этом говорится в сообщении на сайте законодательного органа.

В случае значительного сбоя работы рынка на уровне ЕС или одной страны Еврокомиссия сможет вводить любые корректирующие оперативные меры. Например, для защиты собственного производства могут быть снижены поставки пшеницы, мяса птицы, яиц, сахара, овса, круп и других сельскохозяйственных продуктов, чувствительных для аграриев.

Значительное превышение импорта этих продуктов над средним уровнем поставок во второй половине 2021 года, а также 2022-го и 2023 годов может привести к возвращению тарифов.

Решение поддержали 428 депутатов, против выступили 131, воздержались 44. Далее постановление должен утвердить Евросовет. Срок действия нынешних мер истекает 5 июня. В ближайшее время Еврокомиссия начнет переговоры с Киевом о постоянной либерализации торговли. Европарламент намерен активно участвовать в этом вопросе.

Докладчик Сандра Калниете указала, что документ призван укрепить экономическую устойчивость Украины и защитить интересы европейских фермеров. Она добавила, что Европарламент будет поддерживать Украину до ее вступления в Евросоюз и НАТО.

Ранее министр финансов Бельгии Винсент Ван Петегем заявил, что страны Евросоюза «близки к политическому соглашению» по использованию доходов от заблокированных российских активов.

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      Платон Щукин
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