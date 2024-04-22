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10:59, 22 апреля 2024Экономика

В Европе заявили о близости к соглашению по заблокированным российским активам

Bloomberg: Евросоюз близок к соглашению по использованию доходов от активов РФ

Фото: Johanna Geron / Reuters

Страны Евросоюза «близки к политическому соглашению» по использованию доходов от заблокированных российских активов. Об этом заявил министр финансов Бельгии Винсент Ван Петегем, его слова приводит Bloomberg.

Он добавил, что речь идет об обложении прибыли от активов РФ. Отмечается, что впервые использовать такие средства ЕС может к 1 июля.

Встреча министров стран ЕС состоится в понедельник, 22 апреля. На ней главы европейских ведомств могут затронуть, в том числе, вопросы использования доходов от российских активов и новый пакет санкций Евросоюза против России.

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Глава Европейского Центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявляла, что предложение США об использовании замороженных российских активов для выпуска облигаций и направления привлеченных средств на помощь Украине несет юридические риски и может быть расценено как нарушение международного законодательства. Она отметила, что обсуждение предложений продолжается, а вопрос об использовании замороженных активов «заслуживает очень внимательного рассмотрения».

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США пошли на неправомерные действия, приняв решение о конфискации российских активов. По его словам, Вашингтон «совершил кражу», и такой шаг подорвет доверие к стране со стороны других государств, инвесторов и бизнеса, так как он разрушил принцип неприкосновенности собственности.

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