Оскорбившего бойца UFC мигранта выдворят из России

В Челябинске суд решил выдворить из России оскорбившего бойца UFC мигранта

Суд в Челябинске оштрафовал и принял решение выдворить из России мигранта, оскорбившего бойца UFC Ирину Алексееву. Об этом сообщает УМВД России по региону в Telegram-канале.

По данным ведомства, постановлением Тракторозаводского районного суда 24-летнему иностранцу вменили нарушение правил въезда в Россию либо режима пребывания. Ему назначили административный штраф и приняли решение выдворить из страны.

Инцидент произошел 23 апреля. В Челябинске мигрант на автомобиле подрезал чемпионку UFC Ирину Алексееву в показавшейся ему слишком открытой одежде и назвал ее свиньей. Девушка и ее спутник выразили возмущение действиями мигранта и пригрозили вызвать полицию.