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17:14, 23 апреля 2024Силовые структуры

Оскорбившему участников СВО российскому треш-стримеру предъявили обвинение

Оскорбившему участников СВО волгоградскому треш-стримеру предъявлено обвинение
Начало событий в новости Российского треш-стримера задержали за оскорбление участников СВО

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Задержанному в Пензе за оскорбление участников специальной военной операции (СВО) 29-летнему волгоградскому треш-стримеру предъявлено обвинение. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Мужчина обвиняется по статье об унижении достоинства группы лиц по признакам принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенное публично. Следователи подготовили ходатайство об его аресте.

По данным следствия, 4 апреля обвиняемый провел в интернете видеотрансляцию. В прямом эфире он высказывал негативные и оскорбительные комментарии в адрес российских военнослужащих. Тогда же правоохранители назначили в его отношении проверку по факту дискредитации Вооруженных сил РФ. В это время обвиняемый уехал в Пензу, где поселился в квартире, оформленной на чужое имя. 22 апреля он был задержан.

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      Анна Габай
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