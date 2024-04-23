Оскорбившему участников СВО российскому треш-стримеру предъявили обвинение

Оскорбившему участников СВО волгоградскому треш-стримеру предъявлено обвинение

Задержанному в Пензе за оскорбление участников специальной военной операции (СВО) 29-летнему волгоградскому треш-стримеру предъявлено обвинение. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Мужчина обвиняется по статье об унижении достоинства группы лиц по признакам принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенное публично. Следователи подготовили ходатайство об его аресте.

По данным следствия, 4 апреля обвиняемый провел в интернете видеотрансляцию. В прямом эфире он высказывал негативные и оскорбительные комментарии в адрес российских военнослужащих. Тогда же правоохранители назначили в его отношении проверку по факту дискредитации Вооруженных сил РФ. В это время обвиняемый уехал в Пензу, где поселился в квартире, оформленной на чужое имя. 22 апреля он был задержан.