Российского треш-стримера задержали за оскорбление участников СВО

В Пензе задержали волгоградского треш-стримера за оскорбление участников СВО

В Пензе сотрудники полиции и ФСБ задержали 29-летнего треш-стримера из Волгограда за оскорбление участников специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Видео, на котором житель Волгограда оскорбительно высказывается в адрес участников СВО, было замечено в начале апреля. Тогда же в полиции назначили проверку по факту дискредитации Вооруженных сил РФ. Во время нее стример уехал в Пензу, где поселился в квартире, оформленной на чужое имя.

В результате его нашли. В ближайшее время он будет доставлен в Волгоград.

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