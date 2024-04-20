Следственный комитет предложил продлить арест Блиновской

Адвокат Сальникова сообщила, что СК предложил продлить арест Блиновской

Следственный комитет (СК) обратился в Московский городской суд с просьбой продлить арест блогера Елены Блиновской. Об этом сообщила ТАСС адвокат обвиняемой Наталия Сальникова. Она указала, что заседание по продлению меры пресечения состоится 22 апреля.

«Следователи вновь вышли с просьбой о продлении срока ареста в отношении Елены Олеговны Блиновской», — высказалась Сальникова. Адвокат заявила, что арест предлагается продлить на три месяца.

Ранее стало известно, что находящаяся в следственном изоляторе (СИЗО) «королева марафонов» Елена Блиновская большую часть времени изучает законодательство по теме специальной военной операции (СВО). Отмечается, что она ходит в спортивном костюме и единственная из сокамерниц не делает макияж.