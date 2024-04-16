Назван основной досуг Блиновской в СИЗО

Shot: Блиновская в СИЗО изучает законодательство по теме СВО и не делает макияж

Назван основной досуг блогерши Елены Блиновской в СИЗО. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

По его данным, «королева марафонов» большую часть времени изучает законодательство по теме специальной военной операции (СВО). Отмечается, что Блиновская ходит в спортивном костюме и единственная из сокамерниц не делает макияж.

Ранее стало известно, что муж блогерши Алексей Блиновский уехал в зону СВО — он участвует в ней с марта 2024 года. Такое решение, по мнению журналистов, мужчина принял, чтобы с помощью положенных участникам СВО льгот спасти свой бизнес от банкротства и поправить деловую репутацию.

В середине февраля блогерша Елена Блиновская расплакалась в суде и попросила отпустить ее из СИЗО к детям. Суд отказался освободить ее из-под стражи. Автор «Марафона желаний» находится в СИЗО с конца января.