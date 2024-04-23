Парламент Великобритании принял закон о депортации мигрантов в Африку

Парламент Великобритании принял законопроект о депортации мигрантов в Руанду

Парламент Великобритании принял законопроект о депортации мигрантов в Руанду, который Палата лордов несколько раз возвращала в Палату общин. Об этом сообщает Associated Press.

Ожидается, что законопроект получит королевское одобрение 24 апреля. По словам премьер-министра Риши Сунака, его кабинет рассчитывает, что первый самолет с нелегалами вылетит в Африку через 10-12 недель.

«В течение почти двух лет наши противники использовали все возможные уловки, чтобы блокировать законопроект. Хватит. Больше никаких уклонений, никаких проволочек», — сказал политик.

Отмечается, что правительство королевства планирует депортировать в Руанду некоторых нелегалов в качестве сдерживающего фактора для мигрантов, которые пытаются на надувных лодках приплыть на территорию страны в надежде попросить убежища в Великобритании.

Ранее стало известно, что Великобритания обсудила с Арменией, Коста-Рикой, Кот-д'Ивуаром и Ботсваной высылку нелегальных мигрантов из страны по той же схеме, что использовалась с Руандой. Правительство Соединенного Королевства также уже обращалось с просьбой о заключении подобной сделки к нескольким южноамериканским странам.